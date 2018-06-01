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Повышение температуры воздуха ожидается в Удмуртии

15:20, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
15:20, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
481
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#потепление
481
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Грозы могут пройти в республике в начале следующей недели.

Ижевск. Удмуртия. Частный циклон пройдёт над территорией Удмуртии в ночь с субботы, 2 июня. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, с его приходом будут связаны небольшие дожди.

На смену холодной воздушной массе придет более тёплая, и температура воздуха начнёт постепенно повышаться. В ночь с пятницы на субботу местами по республике ещё ожидаются заморозки до -1°, на почве до -3°, а днём температура поднимется до 10-15°.

В понедельник в большинстве районов Удмуртии пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до 15 м/с, возможны грозы. Такие погодные условия будут связаны с прохождением очередного циклона и его фронтальной системы. Но тенденция к повышению температуры сохранится: ночные температуры составят 5-10°, а в дневные часы воздух прогреется до 18-23°.

15:20, 01 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
481
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#Гидрометцентр Удмуртии\n#потепление

 

 

 


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