Повышение температуры воздуха ожидается в Удмуртии

Грозы могут пройти в республике в начале следующей недели.

Ижевск. Удмуртия. Частный циклон пройдёт над территорией Удмуртии в ночь с субботы, 2 июня. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, с его приходом будут связаны небольшие дожди.

На смену холодной воздушной массе придет более тёплая, и температура воздуха начнёт постепенно повышаться. В ночь с пятницы на субботу местами по республике ещё ожидаются заморозки до -1°, на почве до -3°, а днём температура поднимется до 10-15°.

В понедельник в большинстве районов Удмуртии пройдут дожди. Ожидается усиление ветра до 15 м/с, возможны грозы. Такие погодные условия будут связаны с прохождением очередного циклона и его фронтальной системы. Но тенденция к повышению температуры сохранится: ночные температуры составят 5-10°, а в дневные часы воздух прогреется до 18-23°.