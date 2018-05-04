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В Удмуртию привезут останки бойца, погибшего при боевом вылете в 1941 году

14:40, 04 мая, 2018
Анна Торхова
14:40, 04 мая, 2018
Анна Торхова
752
0
#Ижевск\n#День Победы\n#война\n#Удмуртия\n#захоронение
Фото: pixabay.com
752
0

Александра Осинцева перезахоронят на Южном кладбище.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию привезут останки воздушного стрелка Александра Осинцева. Уроженец Ижевска был сбит во время боевого вылета 7 августа 1941 года, сообщает пресс-служба города.

Место падения самолета было обнаружено два года назад членами поискового отряда «Пирамида» города Холм Новгородской области. По желанию семьи останки Александра Осинцева перевезут на Родину.

Перезахоронение планируется провести накануне 22 июня на Южном кладбище Ижевска. Передача останков пройдет 6 мая в 10:00 в Свято-Михайловский соборе.

14:40, 04 мая, 2018
Анна Торхова
752
0
#Ижевск\n#День Победы\n#война\n#Удмуртия\n#захоронение

 

 

 


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