В выходные в Удмуртии похолодает

Температура воздуха может опуститься до -10 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные в Удмуртии похолодает. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В субботу, 25 ноября, в южных районах республики возможен небольшой снег. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -2, -7 градусов. Местами в северной части региона будет до -10, днем 26 ноября ожидается -1, -6.

В последующие дни будет преимущественно без осадков и безветренно. Температура ночью -3, -8, днем -1, -6. Однако и данный температурный фон выше климатических норм.