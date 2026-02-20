Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии на сессии 17 февраля внёс изменения в бюджет республики на 2026 год. Об этом сообщает Минфин УР.

Согласно принятым поправкам, за счёт целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета доходная часть регионального бюджета увеличена на 89,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходная часть бюджета увеличена на 1 539,8 млн рублей. Основной объём дополнительных ассигнований — 1 512,7 млн рублей — направлен на финансирование дорожного фонда республики за счёт неиспользованных остатков 2025 года.

Таким образом, основные параметры бюджета на 2026 год с учётом изменений следующие:

- доходы — 162 млрд 966 млн рублей;

- расходы — 174 млрд 156 млн рублей;

- дефицит— 11 млрд 190 млн рублей.

Напомним, на начало февраля дефицит бюджета Удмуртии на 2026 год составлял 9,7 млн рублей.