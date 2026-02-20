Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Почти на полтора млрд рублей вырос дефицит бюджета Удмуртии в 2026 году

17:50, 20 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Почти на полтора млрд рублей вырос дефицит бюджета Удмуртии в 2026 году
17:50, 20 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
191
0
#Удмуртия\n#бюджет республики
Источник фото: ИА "Сусанин"
191
0

Теперь он превышает 11 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Госсовет Удмуртии на сессии 17 февраля внёс изменения в бюджет республики на 2026 год. Об этом сообщает Минфин УР.

Согласно принятым поправкам, за счёт целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета доходная часть регионального бюджета увеличена на 89,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходная часть бюджета увеличена на 1 539,8 млн рублей. Основной объём дополнительных ассигнований — 1 512,7 млн рублей — направлен на финансирование дорожного фонда республики за счёт неиспользованных остатков 2025 года.

Таким образом, основные параметры бюджета на 2026 год с учётом изменений следующие:

- доходы — 162 млрд 966 млн рублей;

- расходы — 174 млрд 156 млн рублей;

- дефицит— 11 млрд 190 млн рублей.

Напомним, на начало февраля дефицит бюджета Удмуртии на 2026 год составлял 9,7 млн рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

17:50, 20 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
191
0
#Удмуртия\n#бюджет республики