Нарушения и недостатки планирования в ходе программы КРСТ выявили в Удмуртии

13:20, 17 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#бюджет республики\n#КРСТ
Источник фото: ИИ
По мнению контрольного комитета, республике необходима отдельная госпрограмма.

Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил нарушения при реализации федеральной программы «Комплексного развития сельских территорий». Об этом на сессии Госсовета УР рассказал председатель ГКК Михаил Тумин.

«Общая сумма средств, составляющая софинансирование из федерального бюджета, превысила 5 млрд рублей. В ходе проверки выявили нарушения или недостатки в части планирования Минсельхозпродом УР. Например, в республике отсутствует отдельная госпрограмма УР с учётом целей и задач федеральной программы, как это и рекомендует федеральное правительство», — указал Михаил Тумин.

Он также подчеркнул, что ежегодно формировались резервные средства, которые перераспределялись в ходе исполнения бюджета республики без какого-либо отбора.

