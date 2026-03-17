Ижевск. Удмуртия. Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил ненадлежащее нормативное регулирование вопросов формирования и финансирования госзадания подведов Минспорта и Минобрнауки УР. Об этом рассказал председатель ГКК Михаил Тумин на сессии Госсовета республики.

«Так, министерством спорта при расчёте субсидий на 2023-2025 годы применялись устаревшие нормативные затраты, в результате субсидии предоставлялись в меньших объёмах до семи раз. Министерством образования и науки нормативные затраты Воткинского машиностроительного техникума вовсе не были утверждены, а расходы вынужденно подгонялись под доведённые объёмы финансирования. Аналогичным способом Минсельхозпрод УР осуществляло госзадание заводской конюшне с ипподромом», — сказал Тумин.

Очень низкий размер зарплаты привёл к оттоку молодых и квалифицированных кадров из системы допобразования. В 2025 году средняя зарплата тренерского состава не превышала 53 тыс. рублей при средней по республике более 65 тыс., отметил председатель ГКК.

«Дефицит бюджетного финансирования не позволяет даже поддерживать в надлежащем состоянии материально-техническую базу. Только вмешательство Госкомитета позволило 2025 году оперативно получить Республиканскому музыкальному колледжу и Воткинскому машиностроительному техникуму необходимое финансирование», — отметил Михаил Тумин.

Он подчеркнул, что большинство спортивных объектов не соответствует требованиям, включая наличие необходимого оборудования, инвентаря и экипировки. Это приближает их к лишению статуса школы олимпийского резерва.