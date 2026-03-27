Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Аксион»: в интересах космоса Лонгрид Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид

Доходы бюджета Удмуртии в 2025 году выросли на 16%

12:28, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Доходы бюджета Удмуртии в 2025 году выросли на 16%
12:28, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы
Источник фото: ИА «Сусанин»
47
0

При этом расходная часть повысилась на 18,5%. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло расширенное заседание коллегии регионального Минфина. Участники под председательством главы ведомства Веры Сухих подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртии.

Ключевым результатом работы стало сохранение регионом высоких позиций в Приволжском федеральном округе. По темпам прироста налоговых и неналоговых доходов Удмуртия удерживается в тройке лидеров третий год подряд.

Как следует из доклада Веры Сухих, собственные доходы консолидированного бюджета республики по итогам прошлого года составили 148 млрд рублей. Это на 16% превышает показатели 2024 года.

Расходная часть бюджета сложилась на уровне 178 млрд рублей, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Основной объем средств (66%) был направлен на финансирование социальной сферы.

Индекс промышленного производства в Удмуртии достиг 107,7%, что выше среднероссийского уровня. По этому показателю республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:28, 27 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы