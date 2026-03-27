Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло расширенное заседание коллегии регионального Минфина. Участники под председательством главы ведомства Веры Сухих подвели итоги исполнения бюджета за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Удмуртии.



Ключевым результатом работы стало сохранение регионом высоких позиций в Приволжском федеральном округе. По темпам прироста налоговых и неналоговых доходов Удмуртия удерживается в тройке лидеров третий год подряд.



Как следует из доклада Веры Сухих, собственные доходы консолидированного бюджета республики по итогам прошлого года составили 148 млрд рублей. Это на 16% превышает показатели 2024 года.



Расходная часть бюджета сложилась на уровне 178 млрд рублей, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Основной объем средств (66%) был направлен на финансирование социальной сферы.



Индекс промышленного производства в Удмуртии достиг 107,7%, что выше среднероссийского уровня. По этому показателю республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе.