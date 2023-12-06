На улице Клубной в Ижевске установили новую новогоднюю иллюминацию

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Клубной появились новые праздничные украшения. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Напомним, что иллюминацию на улицах Ижевска начали развешивать еще в ноябре. Помимо традиционных украшений, в этом году в городе решили дополнительно украсить ещё две улицы — Клубную и 10 лет Октября.

Световые лучи, которые светятся белым, синим и красным цветом, уже появились вдоль дороги по улице Клубной. В настоящий момент специалисты начали украшать опоры на участке улицы 10 лет Октября от Удмуртской до 40 лет Победы. На уличных фонарях появляются объемные светящиеся шары. Также идет процесс подключения иллюминации к системе питания.

В планах завершить работы до 25 декабря.

Напомним, что новые световые конструкции уже начали монтировать и на Центральной площади Ижевска.