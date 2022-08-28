Среднедушевые доходы в Удмуртии выросли за полгода на 3 190 рублей

Ижевск. Удмуртия. За первые 6 месяцев 2022 года среднедушевые доходы населения Удмуртии увеличились на 12,2%. В денежном выражении рост составил 3 190 рублей в месяц, до 28 014 рублей, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Отмечается, что такая же тенденция наблюдалась в течение полугодия во всех регионах Приволжского федерального округа.

Однако с поправкой на рост потребительских цен реальные денежные доходы жителей Удмуртии за указанный период уменьшились на 2,9%. Ухудшение благосостояния населения по этой же причине произошло во всех регионах ПФО, за исключением Татарстана. Там реальные доходы стали больше на 25%.

По данным Удмуртстата, в среднем за месяц каждый житель республики большую часть своих доходов тратил на покупку товаров – 18,4 тыс. рублей (66%) и оплату услуг – 4,9 тыс. рублей (18%).

Из покупок крупнейшей расходной статьей в бюджете рядового жителя республики являются мясо и мясные продукты (1 246 рублей в месяц на человека). На втором месте располагаются алкогольные напитки и пиво (1 222 рубля). Третьим в списке идет бензин (1 113 рублей).

В сфере платных услуг больше всего жители Удмуртии отдают за коммунальные услуги – 1 292 рубля в месяц. На медицину тратят 545 рублей, на связь, телевидение и интернет – 525 рублей.

На уплату процентов по кредитам в среднем уходит 3,8 тыс. рублей в месяц на человека, или 13,5% денежных доходов населения.

Также в Удмуртстате отметили, что сбережения населения во вкладах увеличились за прошедшие полгода на 10,6 млрд рублей. Для сравнения, 4,3 млрд рублей граждане положили в банки в первом полугодии 2021 года.

Задолженность населения Удмуртии по кредитам возросла с января по июнь на 7 млрд рублей. Годом ранее эта цифра составляла 22,8 млрд рублей.