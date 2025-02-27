Ижевск. Удмуртия. Колбаса подорожала в Удмуртии за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата.

С 18 по 24 февраля больше всего средняя цена выросла на полукопчёную и варёно-копчёную колбасу. Её стоимость выросла на 27,69 рубля. В среднем за 1 кг продукта ценник достиг 619,43 рубля. Варёная колбаса подорожала за неделю на 17,14 рубля, а килограмм обойдется жителям Удмуртии в среднем в 491,8 рубля.

Также наблюдается рост цен на говядину, за исключением бескостного мяса (+14,05 рубля), неразделанную мороженую рыбу (+9,79 рубля), бананы (+5,48 рубля), морковь (+3,69 рубля) и картофель (+3,66 рубля).

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста, но снизилась цена на туалетное мыло и детские бумажные подгузники.