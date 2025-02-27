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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Колбаса подорожала в Удмуртии за неделю

11:08, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Колбаса подорожала в Удмуртии за неделю
11:08, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Удмуртстат\n#продукты питания\n#потребительские цены
Источник фото: unsplash.com (Jez Timms)
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0

Повышение цены коснулось полукопчёную, варёную и варёно-копчёную колбасы.

Ижевск. Удмуртия. Колбаса подорожала в Удмуртии за неделю. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртстата.

С 18 по 24 февраля больше всего средняя цена выросла на полукопчёную и варёно-копчёную колбасу. Её стоимость выросла на 27,69 рубля. В среднем за 1 кг продукта ценник достиг 619,43 рубля. Варёная колбаса подорожала за неделю на 17,14 рубля, а килограмм обойдется жителям Удмуртии в среднем в 491,8 рубля.

Также наблюдается рост цен на говядину, за исключением бескостного мяса (+14,05 рубля), неразделанную мороженую рыбу (+9,79 рубля), бананы (+5,48 рубля), морковь (+3,69 рубля) и картофель (+3,66 рубля). 

Из непродовольственных товаров первой необходимости подорожала зубная паста, но снизилась цена на туалетное мыло и детские бумажные подгузники.

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11:08, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
193
0
#Удмуртия\n#Удмуртстат\n#продукты питания\n#потребительские цены