Расходы бюджета Ижевска увеличили на полмиллиарда рублей

Дополнительные средства направят на благоустройство, ремонт дорог и охрану школ.

Ижевск. Удмуртия. Бюджет Ижевска увеличен на 505 млн рублей. На прошедшей сессии городской думы внесли поправки в главный финансовый документ 2021 года.

Как пояснил депутатам заместитель главы администрации - начальник управления финансов Павел Новогородцев, расходую часть городской казны удалось увеличить за счет дотаций из республиканского бюджета, а также за счет собственных доходов. Так, дополнительные резервы город получил в виде сверхплановых отчислений по налогу на доходы физических лиц.

Увеличение расходной части бюджета закрывает ряд социальных обязательств перед жителями. Значительные суммы также направят на благоустройство общественных территорий, ремонт и содержание дорожной инфраструктуры.

Так, 60 млн рублей выделят на компенсации пассажироперевозчикам. Этих денег хватит, чтобы ижевские пенсионеры до конца года могли бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Дополнительные средства в размере 8,2 млн рублей пойдут на содержание и ремонт дорог. Планируется восстановить дорожное полотно на участке от разворотного кольца троллейбусов маршрута № 4 в сторону Автозавода и отремонтировать проезд от улицы Буммашевской вдоль дома № 16 «В» по Воткинскому шоссе. Часть затрат обеспечит установку тросовых и перильных ограждений, искусственных неровностей и занижение бордюров.

10 млн рублей выделено на содержание и благоустройство Центральной площади и сквера «Заречный», оборудование пешеходных переходов, ремонт лестницы к роднику в сквере Драгунова, ликвидацию несанкционированных свалок и установку новых контейнерных площадок в пос. Шунды.

Самые большие финансовые вливания получит сфера образования. На текущее содержание и модернизацию учебных заведений направят почти 250 млн рублей. Около 93 млн рублей Ижевск получит из бюджета республики на круглосуточную профессиональную охрану школ.

29,9 млн необходимы, чтобы привести здания образовательных учреждений в нормативное состояние. На 2,6 млн рублей обновят стадион гимназии № 83. Также за счет средств городской казны планируется установить спортивные тренажеры у школы № 72, обустроить детскую площадку в сквере Победы. Кроме того, на стадионе «Торпедо» заменят покрытие и установят новое освещение.

20 млн рублей пойдет на оплату сертификатов, по которым юные ижевчане посещают учреждения дополнительного образования. На текущее содержание учреждений допобразования предусмотрено 6,9 млн рублей, в том числе - приобретение нового оборудования для Школы юных летчиков.

Также среди крупных трат, которые возьмет на себя бюджет города в 2021 году, - обеспечение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На ее реализацию дополнительно к республиканским средствам выделят 54 млн рублей.