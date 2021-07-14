Хлебозавод №5 в Ижевске оштрафовали на 100 тысяч рублей

В магазине нашли 23 буханки хлеба без маркировки и знака обращения продукции.

Ижевск. Удмуртия. Хлебозавод №5 Ижевска оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В магазине "Магнит у дома" на улице Барышникова, 9 нашли 23 буханки хлеба в упаковке, на которой не было маркировки и единого знака обращения продукции. Согласно документам, производитель и поставщик - Хлебозавод №5.

В отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП России ("Нарушение изготовителем требований технических регламентов") и наложили штраф в 100 тыс. рублей.

В свою очередь Хлебозавод с решением не согласился и обратился с жалобой. Арбитражный суд Удмуртии оставил постановление Роспотребнадзора в силе и отказал в удовлетворении заявления. Решение в законную силу пока не вступило.