Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Мусорная реформа: новая экология Удмуртии Лонгрид «Ситилинк» изнутри: как работает формат магазина-склада Лонгрид Рубль в дело, или Как поддерживают бизнес в Удмуртии Лонгрид

Хлебозавод №5 в Ижевске оштрафовали на 100 тысяч рублей

08:30, 14 июля, 2021
Анна Торхова
Хлебозавод №5 в Ижевске оштрафовали на 100 тысяч рублей
08:30, 14 июля, 2021
Анна Торхова
1820
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хлеб\n#завод
Фото: pixabay.com
1820
0

В магазине нашли 23 буханки хлеба без маркировки и знака обращения продукции.

Ижевск. Удмуртия. Хлебозавод №5 Ижевска оштрафовали на 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
В магазине "Магнит у дома" на улице Барышникова, 9 нашли 23 буханки хлеба в упаковке, на которой не было маркировки и единого знака обращения продукции. Согласно документам, производитель и поставщик - Хлебозавод №5.
В отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП России ("Нарушение изготовителем требований технических регламентов") и наложили штраф в 100 тыс. рублей.
В свою очередь Хлебозавод с решением не согласился и обратился с жалобой. Арбитражный суд Удмуртии оставил постановление Роспотребнадзора в силе и отказал в удовлетворении заявления. Решение в законную силу пока не вступило.
08:30, 14 июля, 2021
Анна Торхова
1820
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хлеб\n#завод