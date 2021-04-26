Два волонтера-медика из Удмуртии выиграли гранты

Деньги пойдут на создание 2 медицинских школ.

Москва. Два волонтера-медика из Удмуртии получат финансовую поддержку на реализацию своих проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Грантовый конкурс молодежных инициатив среди физических лиц Росмолодежи прошел в Москве на 5 Всероссийском форуме волонтеров-медиков. Среди 14 участников, выигравших субсидии, оказались двое жителей Удмуртии.

Елизавета Суворова получила 280 тыс. рублей на развитие проекта «Выездная школа волонтеров-медиков «Полная перезагрузка».

Он направлен на развитие медицинского добровольчества в регионе, улучшение профессиональных навыков и обмен опытом между участниками выездной школы.

Волентеров-медиков ждут лекции, тренинги, мастер-классы о медицинском добровольчестве, а также их научат оказанию первой медицинской помощи и навыкам написания социальных проектов. Школа пройдет 2 и 3 октября.

С проектом школы для пациентов с болезнью Альцгеймера «Вспомни себя» грант на 100 тыс. рублей выиграл Станислав Евтодиев.

Его проект направлен на обучение, адаптацию и поддержку умственных способностей больных с болезнью Альцгеймера, а также обучение родственников уходу за ними.

В формате очных открытых уроков воспитанники школы научатся методам когнитивных тренировок и коммуникации, а также побывают на занятиях с специалистами в области болезни Альцгеймера. Проект будет реализован с сентября по декабрь.