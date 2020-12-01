Более 1 млрд рублей потребуется на замену 100 автобусов Ижевска

Автопарк планируют обновить в 2021 году.

Ижевск. Удмуртия. ИПОПАТ планирует продолжить свою инвестиционную программу, направленную на обновление подвижного состава, вложив в замену автобусов Ижевска около 1,2 млрд рублей. Об этом журналистам 1 декабря сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

В настоящее время идут переговоры по 100 новым машинам. «К январю город заключит новые контракт с перевозчиком, в котором, в том числе, будет требование по использованию нового современного подвижного состава. Такие машины, которые удовлетворяют требованиям комфорта, безопасности и практичности, сегодня стоят 10-12 млн рублей за единицу», - рассказал глава. Он добавил, что 100 автобусов – это минимальная потребность ИПОПАТ.

Ижевские маршруты обслуживает парк из 356 автобусов большого класса, износ составляет более 55%. Из-за частых поломок, на маршрутах работает меньше автобусов, чем запланировано. Часто это приводит к сбоям движения, увеличению интервала движения и переполненности транспорта.

«Было рассчитано минимальное количество автобусов, которые потребны к замене. Почему минимальное, потому что инвестор тоже не обладает достаточным ресурсом, чтобы заменить сразу две трети парка, но замена 100 автобусов она позволит сильно разгрузить и сделать график таким, какой он прописан в контракте, не нарушая интервала движения», - пояснил Бекмеметьев.

Транспорт заменят в 2021 году. Какую именно марку автобусов будут закупать для перевозки ижевчан, пока неизвестно, многое будет зависеть от характеристик машин и наличия такого количества автобусов у поставщика.