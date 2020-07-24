Исторический минимум: Центробанк уронил ключевую ставку до 4,25% годовых

Снижение составило 25 базисных пунктов.



Москва. Банк России на заседании Совета директоров вновь снизил ключевую ставку. С 24 июля она составляет 4,25% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.

Снижение составило 25 базисных пунктов. В результате был обновлен исторический минимум ключевой ставки ЦБ в России, отмечает ИА REGNUM.

При принятии решения о новом снижении, руководство финансового регулятора исходило из сохраняющихся дезинфляционных факторов, сдерживающих рост цен на потребительском рынке. При этом Банк России ставит целью сохранить уровень инфляции в 4% по итогам года.

«После снижения в мае - июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались», - отмечает пресс-служба ЦБ.

В целом же, согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция в 2020 году будет находиться в «коридоре» 3,7-4,2% и 3,5-4,0% - в 2021 году.

Напомним, в предыдущий раз ключевую ставку финансовый регулятор снизил 19 июня, сразу на 100 базисных пунктов.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 18 сентября.