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Власти Ижевска запросили 400 млн рублей на поддержку общественного транспорта

14:35, 23 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
Власти Ижевска запросили 400 млн рублей на поддержку общественного транспорта
14:35, 23 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#господдержка
Фото: @arzik2
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Потеря выручки на муниципальных предприятиях возникла из-за снижения пассажиропотока во время режима самоизоляции.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска запросили 400 млн рублей на поддержку городского общественного транспорта. Об этом сообщил на заседании 43-й сессии Гордумы глава муниципалитета Олег Бекмеметьев в четверг, 23 апреля.

«Это предложение, которое сейчас прорабатывается. Та оценка, которую мы сделали — потеря выручки от того, что снижается пассажиропоток. В пиковый период — 75%, сейчас — чуть более 60%», — пояснил глава Ижевска.

Уменьшение потерь связано с принятием мер по снижению ограничений при режиме самоизоляции — больше людей стали пользоваться общественным транспортом. Тем не менее, как отметил градоначальник, 60% — «огромные выпадающие доходы». Именно эта цифра послужила основанием включить сумму в 400 млн рублей в запрос на поддержку от Минфина России.

«Случится она в таком объёме, случится ли вообще? Рассматриваем различные варианты. В том числе заимствования из регионального и федерального бюджетов», — рассказал Бекмеметьев.

Но говоря об источниках компенсации потерь городского бюджета, глава Ижевска подчеркнул, что ни одно из мероприятий из нацпроектов, а также региональных проектов, таких как «Большой ремонт», благоустройство общественных пространств — не исключили из списка тех работ, которые продолжат реализовывать.

«В ситуации, когда денег на всё не хватает, соблазн крайне велик. Но это поручение главы Удмуртии, это поручение президента России. Мы не можем нарушить, и сами понимаем, что всё это нужно реализовывать. Закончится ситуация <с коронавирусом>, жизнь будет продолжаться полноценно и качественно», — резюмировал Олег Бекмеметьев.

14:35, 23 апреля, 2020
Дмитрий Стрелков
888
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Минфин\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#господдержка

 

 

 


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