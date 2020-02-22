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Удмуртстат подсчитал, во сколько жителям республики обойдутся блины на Масленицу

12:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
Удмуртстат подсчитал, во сколько жителям республики обойдутся блины на Масленицу
12:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
161
0
#Ижевск\n#Масленица\n#Удмуртия\n#Удмуртстат
Фото: pixabay.com
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Из ингредиентов классического рецепта больше всего подорожали мука и сливочное масло.

Ижевск. Удмуртия. Масленица уже не за горами и к этому событию Удмуртстат традиционно посчитал, сколько хозяйкам республики придется потратить на блины, чтобы накормить всю семью.

Для подсчета взяли классический рецепт, для которого потребуется: литр молока, два яйца, 440 г. пшеничной муки, 80 г. сахара, 100 г. подсолнечного масла, 60 г. сливочного, половинка чайной ложки соли.

Исходя из данных о средних ценах по региону, приготовить блины выйдет почти в 119 рублей.

Среди продуктов для традиционного масленичного блюда особенно подорожали мука и сливочное масло – на 8,5 и 8,1% соответственно. Что касается яиц, подсолнечного масла, песка, то цены на них упали от 9,6% до 39%.

Сравнивая цены, в 1970 году хозяйкам порция блинов на семью обошлась бы ровно в 1 рубль.

Напомним, Масленицу в этом году отмечают с 24 февраля по 1 марта.

12:00, 22 февраля, 2020
Анна Торхова
161
0
#Ижевск\n#Масленица\n#Удмуртия\n#Удмуртстат

 

 

 


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