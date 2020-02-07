Жители Удмуртии стали чаще оплачивать покупки банковской картой

Сумма оплат увеличилась на 18%.

Ижевск. Удмуртия. Количество безналичных расчётов, совершённых жителями Удмуртии, увеличилось на 29%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России в республике.

С января по сентябрь 2019 года жители Удмуртии оплатили покупки банковскими картами на сумму 120,3 млрд рублей. Это на 18% больше аналогичного периода в 2018 году.

В целом за обозначенный период прошлого года совершено 230,6 млн расчётов «безналом» - на 29% больше, чем в 2018 году. Также в Удмуртии выпустили 2,76 млн банковских карт.