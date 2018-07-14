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Правительство Удмуртии выдаст Ижевску кредит на 100 млн рублей

10:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
10:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит
Фото: susanin.news
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Займ поможет покрыть временный дефицит бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии выдаст Ижевску кредит на 100 млн рублей на срок до 31 декабря 2018 года, чтобы покрыть дефицит бюджета города. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Процентная ставка по кредиту – 0,1% годовых.

Деньги направят на подготовку школ и детских садов к новому учебному году, содержание дорог и благоустройство города.

Также напомним, что в августе 2018 года администрация Ижевска планирует провести три аукциона на общую сумму 900 млн рублей.

10:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
297
0
#бюджет\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги\n#кредит

 

 

 


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