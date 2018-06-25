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Впервые с начала года в Удмуртии отмечен рост доходов населения

08:30, 25 июня, 2018
Анна Торхова
08:30, 25 июня, 2018
Анна Торхова
1021
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#кредит
1021
0

По данным на апрель, население получило доходы в сумме 38,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Впервые с начала года в апреле в Удмуртии был отмечен рост доходов населения. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, в апреле население получило доходы в общей сумме 38,5 млрд рублей, а израсходовало – 34,5 млрд рублей. В среднем на руках у жителей осталось по 2600 рублей на каждого.

В апреле на каждого жителя Удмуртии приходился 25441 рубль доходов в месяц, что на 1645 рублей больше показателя прошлого года.

В 1,8 раз возросли доходы на покупку недвижимости. Также на приобретение иностранной валюты население потратило в апреле 2018 года на 37% больше, чем в 2017 году.

Рост наблюдается и на сбережения в банках.На конец апреля 2018 года на счетах в банках население хранило 132 млрд рублей, а за месяц вклады населения приросли на 1,8 млрд рублей.

Кроме того, жители республики продолжали активно брать кредиты. В среднем каждый житель республики, включая младенцев, задолжал кредитным учреждениям 88,7 тыс рублей.

08:30, 25 июня, 2018
Анна Торхова
1021
0
#Ижевск\n#зарплата\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#кредит

 

 

 


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