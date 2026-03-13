Закрыть
Среднедушевой доход жителя Удмуртии в 2025 году составил 56,7 тыс. рублей в месяц

13:05, 13 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
В сравнении с 2024 годом, доходы выросли, утверждает ведомство статистики.

Ижевск. Удмуртия. Росстат провёл первую оценку денежных доходов и расходов населения за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

«Среднедушевые денежные доходы населения в 2025 году составили 56 743 рубля в месяц. По сравнению с 2024 годом они увеличились на 18,7%», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата в республике за декабрь 2025 года оказалась выше 100 000 рублей. 

