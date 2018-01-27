Жильцы 5 подъезда дома на Удмуртской в Ижевске начнут получать квартиры с 1 марта

Также до 15 февраля власти региона получат необходимую экспертизу по возможности или невозможности проживания в четвертом и шестом подъездах.

Ижевск. Удмуртия. Жильцов рухнувшего подъезда дома на Удмуртской в Ижевске начнут расселять в квартиры с 1 марта этого года. Как рассказал журналистам глава региона Александр Бречалов, также до 15 февраля власти республики получат необходимую экспертизу по возможности или невозможности проживания в четвертом и шестом подъездах.

«Что касается дома на Удмуртской, 261. Я хотел бы поблагодарить еще раз Михаила Викторовича (Бабича – полпред Президента России в ПФО – прим. ред.). С первых секунд трагедии мы работали вместе, советовались. Вы знаете хронологию событий, 27 декабря заселили жильцов 1-3 подъездов. Сегодня посмотрели, что происходит с 4 и 6 секцией. До середины февраля, до 15 февраля, мы получим экспертизу о возможности или невозможности проживания. Самый главный вопрос по жильцам 5 подъезда. С 1 марта мы начнем расселение. Предоставлять квартиры. Я пока не готов о конкретном алгоритме говорить, но с 1 марта эта работа начнется», - рассказал Александр Бречалов.

Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.