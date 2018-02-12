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      Жители 4 и 6 подъезда дома на Удмуртской, 261 в Ижевске смогут заехать в свои квартиры до 1 марта

      16:42, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      16:42, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      551
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      551
      0

      По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, сейчас подрядная организация завершает необходимые работы на объекте.

      Ижевск. Удмуртия. Жители 4 и 6 подъезда дома на Удмуртской, 261 в Ижевске смогут заехать в свои квартиры до 1 марта. По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, сейчас подрядная организация завершает необходимые работы на объекте.

      «Подрядчик заканчивает работу по утеплению квартир. Как и было обещано – до 1 марта жители 4 и 6 подъезда должны получить возможность заселения. При этом там выполнены серьезные работы. Обследование дома еще будет, перед тем как люди будут заселяться. Подготовлена специальная комиссия. Конкретная дата будет определена. У жителей появилась просьба выполнить дополнительные работы, связанные с обшивкой, с проводкой», - рассказал Сергей Задорожный.

      По его словам, часть владельцев квартир сейчас живет в пунктах временного размещения, часть - у родственников.

      «Вероятнее всего, обследование дома будет на следующей неделе», - уточнил Задорожный. 

      Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      16:42, 12 февраля, 2018
      Георгий Поветкин
      551
      0
      #Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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