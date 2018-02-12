По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, сейчас подрядная организация завершает необходимые работы на объекте.

Ижевск. Удмуртия. Жители 4 и 6 подъезда дома на Удмуртской, 261 в Ижевске смогут заехать в свои квартиры до 1 марта. По словам первого замглавы администрации города Сергея Задорожного, сейчас подрядная организация завершает необходимые работы на объекте.

«Подрядчик заканчивает работу по утеплению квартир. Как и было обещано – до 1 марта жители 4 и 6 подъезда должны получить возможность заселения. При этом там выполнены серьезные работы. Обследование дома еще будет, перед тем как люди будут заселяться. Подготовлена специальная комиссия. Конкретная дата будет определена. У жителей появилась просьба выполнить дополнительные работы, связанные с обшивкой, с проводкой», - рассказал Сергей Задорожный.

По его словам, часть владельцев квартир сейчас живет в пунктах временного размещения, часть - у родственников.

«Вероятнее всего, обследование дома будет на следующей неделе», - уточнил Задорожный.

Напомним, в доме №261 по улице Удмуртской в Ижевске 9 ноября прогремел взрыв газа. В результате обрушилась часть подъезда №5, погибло семь человек.