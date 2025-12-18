Ижевск. Удмуртия. Управление ФСБ России по Удмуртии сообщило о возбуждении уголовного дела о государственной измене в отношении жителя Ижевска. Мужчина решил переметнуться на сторону Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурант был задержан и ранее помещён под стражу. Он наладил контакт с представителем украинской террористической организации и намеревался перейти на сторону противника для участия в боевых действиях против российских войск.

Действуя по указанию иностранного куратора, задержанный также осуществил фото- и видеосъёмку систем защиты, постов охраны и контрольно-пропускных пунктов одного из режимных предприятий Ижевска. Полученные материалы он впоследствии передал украинцам.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). За данное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.