В Вавожском районе сошедший с крыш снег повредил печные трубы в трёх домах

16:47, 02 марта, 2026
В Вавожском районе сошедший с крыш снег повредил печные трубы в трёх домах
#Вавож\n#Удмуртия\n#весна
Источник фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии
Инциденты произошли в селе Брызгалово, пострадавших нет.

Вавож. Удмуртия. В селе Брызгалово Вавожского района за один день зафиксировали сразу три случая схода снега с крыш частных жилых домов. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Во всех трёх инцидентах, произошедших 2 марта, никто не пострадал. Однако ударом снежной массы повредило печные трубы в трёх домах.

В одном из хозяйств владельцы узнали о случившемся не сразу. Они затопили печь и увидели, что дым уходит не так, как обычно. После осмотра жильцы обнаружили повреждение трубы.

Напомним, под тяжестью снега рухнула крыша веранды жилого дома в Сюмсинском районе. А в Якшур-Бодьинском районе из-за тяжёлого мокрого снега отключилось электричество.

#Вавож\n#Удмуртия\n#весна