Вавож. Удмуртия. В селе Брызгалово Вавожского района за один день зафиксировали сразу три случая схода снега с крыш частных жилых домов. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Во всех трёх инцидентах, произошедших 2 марта, никто не пострадал. Однако ударом снежной массы повредило печные трубы в трёх домах.

В одном из хозяйств владельцы узнали о случившемся не сразу. Они затопили печь и увидели, что дым уходит не так, как обычно. После осмотра жильцы обнаружили повреждение трубы.

Напомним, под тяжестью снега рухнула крыша веранды жилого дома в Сюмсинском районе. А в Якшур-Бодьинском районе из-за тяжёлого мокрого снега отключилось электричество.