Ижевск. Удмуртия. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из семи ижевчан, которых обвиняют в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, более двух лет — с 1 сентября 2023 года по 2 декабря 2025 года — фигуранты под видом массажных салонов открывали публичные дома.

Следователи допросили более 30 свидетелей, обыскали места жительства обвиняемых, изъяли и осмотрели улики, а также наложили арест на их имущество.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.