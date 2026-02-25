Всего в деле фигурирует семь обвиняемых.
Ижевск. Удмуртия. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из семи ижевчан, которых обвиняют в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
По версии следствия, более двух лет — с 1 сентября 2023 года по 2 декабря 2025 года — фигуранты под видом массажных салонов открывали публичные дома.
Следователи допросили более 30 свидетелей, обыскали места жительства обвиняемых, изъяли и осмотрели улики, а также наложили арест на их имущество.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX