Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске будут судить семерых организаторов массажных салонов с интимом

11:34, 25 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске будут судить семерых организаторов массажных салонов с интимом
11:34, 25 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
151
0

Всего в деле фигурирует семь обвиняемых.

Ижевск. Удмуртия. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из семи ижевчан, которых обвиняют в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По версии следствия, более двух лет — с 1 сентября 2023 года по 2 декабря 2025 года — фигуранты под видом массажных салонов открывали публичные дома. 

Следователи допросили более 30 свидетелей, обыскали места жительства обвиняемых, изъяли и осмотрели улики, а также наложили арест на их имущество.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:34, 25 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
151
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд