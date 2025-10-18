Закрыть
По факту избиения женщины-инвалида в Ижевске возбуждено уголовное дело

По факту избиения женщины-инвалида в Ижевске возбуждено уголовное дело
#криминал
#Следственный комитет
#следствие
Источник фото: скриншот с камеры видеонаблюдения
Признаки преступления содержатся в ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ижевск. Удмуртия. Региональным следственным управлением по распространённой в СМИ информации об избиении женщины-инвалида возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии. 

Напомним, ранее «Сусанин» писал, что 6 сентября компания избила женщину возле магазина «Полёт» на улице Ворошилова в Ижевске. 

По данным следствия, группа молодых людей избила женщину с инвалидностью после того, как она попросила их не шуметь у подъезда. 

Следственное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее было возбуждено дело только по статье «Грабеж». 

 

