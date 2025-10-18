Ижевск. Удмуртия. Региональным следственным управлением по распространённой в СМИ информации об избиении женщины-инвалида возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Удмуртии.

Напомним, ранее «Сусанин» писал, что 6 сентября компания избила женщину возле магазина «Полёт» на улице Ворошилова в Ижевске.

По данным следствия, группа молодых людей избила женщину с инвалидностью после того, как она попросила их не шуметь у подъезда.

Следственное управление СК возбудило уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее было возбуждено дело только по статье «Грабеж».