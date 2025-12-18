Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии предложили разработать региональный закон о государственной системе управления охраной труда. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Удмуртии.

Предложение о целесообразности разработки такого закона высказал первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртии Алексей Чернов. Было решено обсудить будущий законопроект с представителями организаций и муниципальных образований республики. Этим вопросом планируют заняться в первой половине 2026 года.