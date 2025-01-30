Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске нашли 93-летнюю погибшую женщину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошёл около 14:00 29 января в одном из домов по улице 7-я Подлесная. В квартире на кровати пожарные обнаружили пенсионерку без признаков жизни. Рядом с ней горел пол, текстиль и обогреватель.

Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. По словам 68-летнего сына погибшей, женщина вела лежачий образ жизни и сушила одежду на обогревателе рядом с кроватью.