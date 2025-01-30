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На пожаре в Ижевске погибла 93-летняя женщина

14:34, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
На пожаре в Ижевске погибла 93-летняя женщина
14:34, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
138
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
138
0

По словам её сына, женщина сушила одежду на обогревателе.

Ижевск. Удмуртия. На пожаре в Ижевске нашли 93-летнюю погибшую женщину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар произошёл около 14:00 29 января в одном из домов по улице 7-я Подлесная. В квартире на кровати пожарные обнаружили пенсионерку без признаков жизни. Рядом с ней горел пол, текстиль и обогреватель.

Предварительной причиной возгорания в МЧС назвали нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. По словам 68-летнего сына погибшей, женщина вела лежачий образ жизни и сушила одежду на обогревателе рядом с кроватью. 

14:34, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
138
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#гибель людей\n#пожары