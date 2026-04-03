Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Два магазина и аптека РАЙПО закрылись в сёлах на севере Удмуртии с 1 апреля

08:30, 03 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Красногорский район\n#магазины\n#аптека
Источник фото: ИИ
Организации не выдержали конкуренции с крупными сетями.

Красногорское. Удмуртия. Жители малых деревень на севере Удмуртии пожаловались на закрытие магазинов. Как рассказала в ходе прямого эфира в соцсетях глава Красногорского района Любовь Сергеева, ей поступил вопрос о закрытии магазинов в селе Большой Селег и деревне Мухино, а также аптеки в самом Красногорском. 

Глава района озвучила ответ, который на поставленный вопрос дали администрации председатели советов РАЙПО. 

«В связи с убыточной деятельностью с 1 апреля закрываются указанные объекты. Жители деревни Мухино будут дважды в неделю обслуживаться автолавкой. А на территории Селега имеются другие торговые точки. Аптека в РАЙПО села Красногорского не имеет возможности сегодня конкурировать с федеральной аптечной сетью. Из-за отсутствия провизора в райцентре работник аптеки приезжает на личном транспорте из Глазова. И возмещение транспортных услуг создаёт дополнительную финансовую нагрузку», — говорится в озвученном ответе.

Любовь Сергеева признала, что понимает обеспокоенность жителей, «но сегодня в Мухино у нас проживает 45 человек».

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

