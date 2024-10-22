На ферме в Удмуртии в огне пожара сгорели комбайн и трактор

Завьялово. Удмуртия. Трактор и комбайн сгорели в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошёл на территории фермы в селе Гольяны Завьяловского района накануне вечером, 21 октября.

«Охранник услышал сильный хлопок. Прибежал к стоящей технике и увидел, как горел трактор — у него уже лопнуло колесо. С работниками организации они успели отогнать несколько единиц рядом стоящей техники, к тому времени огонь перекинулся на комбайн», — рассказал дознаватель МЧС России Иван Маланьин.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Спасатели рекомендуют обязательно осуществлять ежедневные регулярные осмотры транспортной техники; обращать внимание на состояние проводки, двигателя и гидравлики как перед выходом в рейс, так и после окончания смены.