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На ферме в Удмуртии в огне пожара сгорели комбайн и трактор

10:40, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
На ферме в Удмуртии в огне пожара сгорели комбайн и трактор
10:40, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
175
0
#Завьяловский район\n#пожар
Источник фото: Kandinsky 3.1
175
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Причина возгорания устанавливается.

Завьялово. Удмуртия. Трактор и комбайн сгорели в Удмуртии. Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, инцидент произошёл на территории фермы в селе Гольяны Завьяловского района накануне вечером, 21 октября.

«Охранник услышал сильный хлопок. Прибежал к стоящей технике и увидел, как горел трактор — у него уже лопнуло колесо. С работниками организации они успели отогнать несколько единиц рядом стоящей техники, к тому времени огонь перекинулся на комбайн», — рассказал дознаватель МЧС России Иван Маланьин.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.

Спасатели рекомендуют обязательно осуществлять ежедневные регулярные осмотры транспортной техники; обращать внимание на состояние проводки, двигателя и гидравлики как перед выходом в рейс, так и после окончания смены.

10:40, 22 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
175
0
#Завьяловский район\n#пожар