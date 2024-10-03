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Пожарные вывели трёх человек из горящего барака в Сарапуле

20:08, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пожарные вывели трёх человек из горящего барака в Сарапуле
20:08, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение людей
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
24
0

Ещё один владелец квартиры получил ожог руки.

Сарапул. Удмуртия. В пожаре в Сарапуле огнеборцы спасли трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

На улице Фабричной загорелся двухэтажный 16-квартирный дом барачного типа. Когда приехали первые пожарные, огонь уже охватил квартиру на первом этаже.

Спасатели проникли в дом через окно на первом этаже и вход с другой стороны здания. Они обошли все помещения на двух этажах и с помощью спасательных устройств для защиты органов дыхания вывели трёх человек, которые не смогли выбраться самостоятельно. Ими оказались две женщины возрастом 51 и 63 года, а также 65-летний мужчина. 

Площадь пожара составила 16 кв. м. По предварительным данным, возгорание началось в квартире на первом этаже, когда 36-летний хозяин спал. Он проснулся от сильного жара, так как огонь уже подбирался к руке мужчины. Пострадавший смог выпрыгнуть в окно, но получил ожог I степени правой руки.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что для избежания подобных ситуаций следует устанавливать в домах и квартирах пожарные извещатели. 

20:08, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
24
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#пожар\n#спасение людей