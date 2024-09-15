Супружеская пара едва не погибла в овощной яме на территории СНТ в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. Спасатели пришли на помощь супружеской паре, потерявшей сознание в овощной яме на территории СНТ «Октябрь» в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Мужчина обрабатывал яму гидроизоляционной мастикой, пары которой привели к потере сознания. Обнаружившая его супруга спустилась вниз и попыталась привести мужа в чувства. Женщина звала на помощь и затем тоже потеряла сознание.

Соседи услышали крики и вызвали спасателей. Прибывшие бойцы извлекли супругов из ямы и передали медикам. У пострадавших диагностировано токсикологическое отравление.

«Погреб – замкнутое пространство и работать в нем с лакокрасочной продукцией крайне опасно. Респиратор – не выход, т.к. фильтрует только пыль», — предупредили спасатели.