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Супружеская пара едва не погибла в овощной яме на территории СНТ в Удмуртии

13:49, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Супружеская пара едва не погибла в овощной яме на территории СНТ в Удмуртии
13:49, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
382
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#спасение людей
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
382
0

Мужчина и женщина потеряли сознание от паров мастики.

Завьялово. Удмуртия. Спасатели пришли на помощь супружеской паре, потерявшей сознание в овощной яме на территории СНТ «Октябрь» в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Мужчина обрабатывал яму гидроизоляционной мастикой, пары которой привели к потере сознания. Обнаружившая его супруга спустилась вниз и попыталась привести мужа в чувства. Женщина звала на помощь и затем тоже потеряла сознание.

Соседи услышали крики и вызвали спасателей. Прибывшие бойцы извлекли супругов из ямы и передали медикам. У пострадавших диагностировано токсикологическое отравление.

«Погреб – замкнутое пространство и работать в нем с лакокрасочной продукцией крайне опасно. Респиратор – не выход, т.к. фильтрует только пыль», — предупредили спасатели. 

13:49, 15 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
382
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#спасение людей