Дама-водитель вылетела с моста в реку на трассе в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии легковушка упала с моста в реку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сегодня, 13 ноября, около деревни Позимь 35-летняя дама-водитель за рулём автомобиля «Дэу Нексия» потеряла управление и, сбив ограждения моста, вылетела в реку Вожойка. Автомобиль упал в воду дном вверх. Помощь оказал оказавшийся поблизости водитель автомобиля «УАЗ Патриот», который остановился незадолго до происшествия, чтобы осмотреть свою машину.

«Дорога очень скользкая, меня самого занесло. Поэтому я остановился, чтобы проверить повреждения, и на моих глазах машина падает в реку. Спустился быстро в воду, открыл водительскую дверь, а женщина сидела сзади — успела перебраться. С помощью монтировки, которую принёс ещё один очевидец, вскрыли заднюю дверь и достали девушку. Посадили в машину отогреваться», — рассказал спаситель Никита Некрасов.