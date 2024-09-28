При уборке кукурузы в Завьяловском районе загорелся грузовой автомобиль

Завьялово. Удмуртия. 27 сентября в поле рядом с деревней Банное Завьяловского района загорелся грузовик, перевозивший початки кукурузы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

При уборке кукурузы сухие остатки злаковых забились в передний отдел грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате пожара уничтожены элементы кузова, повреждены патрубки моторного отсека. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства, в результате чего случилось попадание сухой травы на нагретые части двигателя.

- «Водитель почувствовал запах жженого пластика, вышел из кабины и увидел, что происходит горение передней части двигателя. Мужчина попытался затушить возгорание огнетушителем, но не получилось», - пояснил дознаватель МЧС Иван Маланьин.

МЧС России напоминает о необходимости иметь в машине огнетушителя объёмом не менее 5 литров.