Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

При уборке кукурузы в Завьяловском районе загорелся грузовой автомобиль

12:11, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
При уборке кукурузы в Завьяловском районе загорелся грузовой автомобиль
12:11, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
469
0
#Камаз\n#Завьяловский район\n#возгорание
Фото: ГУ МЧС по УР
469
0

Сухие остатки злаковых забились в моторный отсек  

Завьялово. Удмуртия. 27 сентября в поле рядом с деревней Банное Завьяловского района загорелся грузовик, перевозивший початки кукурузы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

При уборке кукурузы сухие остатки злаковых забились в передний отдел грузового автомобиля «КАМАЗ». В результате пожара уничтожены элементы кузова, повреждены патрубки моторного отсека. Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства, в результате чего случилось попадание сухой травы на нагретые части двигателя.

- «Водитель почувствовал запах жженого пластика, вышел из кабины и увидел, что происходит горение передней части двигателя. Мужчина попытался затушить возгорание огнетушителем, но не получилось», - пояснил дознаватель МЧС Иван Маланьин. 

МЧС России напоминает о необходимости иметь в машине огнетушителя объёмом не менее 5 литров. 

 

12:11, 28 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
469
0
#Камаз\n#Завьяловский район\n#возгорание