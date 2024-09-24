Подросток из Воткинска получил ожоги от воспламенившихся паров растворителя

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 17-летний подросток получил ожоги от воспламенившихся паров растворителя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Парень обрабатывал бак печи уайт-спиритом. Чтобы проверить результат работы он включил 10-ваттный прожектор, от которого пары вещества сразу воспламенились. Юноша получил ожоги лица, шеи и рук.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что во время использования легковоспламеняющихся и лакокрасочных жидкостей нельзя курить и пользоваться огнем. Такие работы лучше выполнять в защитной одежде и проветривать помещение.