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Подросток из Воткинска получил ожоги от воспламенившихся паров растворителя

14:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Подросток из Воткинска получил ожоги от воспламенившихся паров растворителя
14:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
578
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#подростки\n#ожоги
Фото: МЧС России
578
0

Юноша обрабатывал бак для печи.  

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске 17-летний подросток получил ожоги от воспламенившихся паров растворителя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. 

Парень обрабатывал бак печи уайт-спиритом. Чтобы проверить результат работы он включил 10-ваттный прожектор, от которого пары вещества сразу воспламенились. Юноша получил ожоги лица, шеи и рук.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что во время использования легковоспламеняющихся и лакокрасочных жидкостей нельзя курить и пользоваться огнем. Такие работы лучше выполнять в защитной одежде и проветривать помещение.  

14:20, 24 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
578
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#подростки\n#ожоги