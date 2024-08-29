В трех районах Удмуртии на площади свыше 35 тысяч гектаров ввели карантин из-за жука-короеда

Завьялово. Удмуртия. В трех районах Удмуртии установили карантин по уссурийскому полиграфу на площади свыше 35 тыс. га. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В результате обследования лесных территорий Сарапульского, Воткинского и Завьяловского районов республики выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Карантинный объект также обнаружен на землях особо охраняемых территорий и национального парка «Нечкинский».

Теперь площадь карантинной зоны на указанных территориях составляет 35,3 тыс. га.

Напомним, ранее сообщалось, что этой осенью в Ижевске очистят зараженные жуком-короедом деревья. Мы рассказывали, чем опасен уссурийский полиграф.