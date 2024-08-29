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В трех районах Удмуртии на площади свыше 35 тысяч гектаров ввели карантин из-за жука-короеда

16:20, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В трех районах Удмуртии на площади свыше 35 тысяч гектаров ввели карантин из-за жука-короеда
16:20, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
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#лес\n#карантин
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
63
0

Уссурийский полиграф замечен и в нацпарке «Нечкинский».

Завьялово. Удмуртия. В трех районах Удмуртии установили карантин по уссурийскому полиграфу на площади свыше 35 тыс. га. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В результате обследования лесных территорий Сарапульского, Воткинского и Завьяловского районов республики выявлены новые очаги распространения уссурийского полиграфа. Карантинный объект также обнаружен на землях особо охраняемых территорий и национального парка «Нечкинский».

Теперь площадь карантинной зоны на указанных территориях составляет 35,3 тыс. га.

Напомним, ранее сообщалось, что этой осенью в Ижевске очистят зараженные жуком-короедом деревья. Мы рассказывали, чем опасен уссурийский полиграф.

16:20, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
63
0
#лес\n#карантин