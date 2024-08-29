Предстоящей осенью леса Ижевска очистят от зараженных жуком-короедом деревьев

Ижевск. Удмуртия. Осенью в Ижевске городские леса очистят от деревьев, заражённых уссурийским полиграфом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы проведут в Тимирязевском лесу, лесополосе около санатория «Металлург» и во всех кварталах городских лесов.

«В городских лесах сотрудники отдела лесного хозяйства вместе со специалистами Россельхознадзора отбирали пробы коры, в которой присутствовали жуки, после чего они отправляли их в свою лабораторию для определения вредителя. И только потом принималось решение о рубке зараженных деревьев», — пояснил консультант-инженер охраны и поддержки леса управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Владислав Ноговицын.

На месте погибших насаждений будут высажены новые. В настоящий момент определяется вид деревьев для посадки.

Директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов Сергей Пермяков отметил, что применение пестицидов для защиты лесов от жука-короеда неэффективно. Для сокращения очага распространения вредителя нужны своевременные санитарно-оздоровительные рубки уже мертвых или поврежденных деревьев.

Напомним, что санитарно-оздоровительные мероприятия уже проводятся в лесопосадке на улице Ворошилова. Вдоль пешеходных тропинок за бывшим ТРК «Столица» подрядчик убирает сухие и аварийные деревья, а также вывозит сухостой, ветки и мусор. Расчистка Ворошиловского леса завершится до конца октября.