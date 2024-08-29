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Соседи потушили пожар рядом стоящего дома в Ижевске 

10:20, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Соседи потушили пожар рядом стоящего дома в Ижевске 
10:20, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ГУ МЧС по УР
159
0

Причиной возгорания стал непотушенный окурок, который беспечно бросил хозяин дома. 

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска самостоятельно потушили пожар у соседей, которых не было дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

28 августа в одном из частных хозяйств Ижевска мужчина выбросил окурок в пластиковое ведро с мусором. Затем он пошёл за детьми в детский сад, а окурок начал тлеть и разгораться. Идущий с участка дым заметили соседи и сразу начали тушить возгорание водой из шланга. В результате они смогли предотвратить крупный пожар.

Огонь повредил только сайдинговую обшивку дома на площади 3 кв. м.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что место для курения нужно оборудовать пепельницей и всегда стоит убедиться, что сигарета потушена.

 

10:20, 29 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
159
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар