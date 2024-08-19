Более 170 000 рублей перевёл мошенникам заводчанин из Ижевска при заказе интим-услуг

Ижевск. Удмуртия. Более 170 тысяч рублей похитили у заводчанина из Ижевска при заказе интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции установили, что 49-летний работник завода нашёл сайт по оказанию интимных услуг. Просмотрев анкеты, он выбрал девушку, с которой пожелал встретиться, и позвонил по указанному на сайте номеру. Под предлогом внесения предоплаты, оплаты различных страховок «администраторы сайта» убедили мужчину перевести на указанные счета деньги. В последующем потерпевший отказался от услуг, тогда «менеджер» начал высказывать угрозы и потребовал перевести дополнительную сумму.

В результате потерпевший перевел 177 000 рублей, после чего понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

МВД по Удмуртии рекомендует гражданам сохранять бдительность и ни под каким предлогом не переводить денежные средства незнакомым лицам.