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Более 170 000 рублей перевёл мошенникам заводчанин из Ижевска при заказе интим-услуг

12:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 170 000 рублей перевёл мошенникам заводчанин из Ижевска при заказе интим-услуг
12:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Ижевск\n#рабочие\n#проституция\n#мошенники
Фото: Kandinsky 3.1
166
0

Теперь жуликов ищет полиция.

Ижевск. Удмуртия. Более 170 тысяч рублей похитили у заводчанина из Ижевска при заказе интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники полиции установили, что 49-летний работник завода нашёл сайт по оказанию интимных услуг. Просмотрев анкеты, он выбрал девушку, с которой пожелал встретиться, и позвонил по указанному на сайте номеру. Под предлогом внесения предоплаты, оплаты различных страховок «администраторы сайта» убедили мужчину перевести на указанные счета деньги. В последующем потерпевший отказался от услуг, тогда «менеджер» начал высказывать угрозы и потребовал перевести дополнительную сумму.

В результате потерпевший перевел 177 000 рублей, после чего понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

МВД по Удмуртии рекомендует гражданам сохранять бдительность и ни под каким предлогом не переводить денежные средства незнакомым лицам.

12:20, 19 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
166
0
#Ижевск\n#рабочие\n#проституция\n#мошенники