«Балезинский водоканал» временно ограничили в эксплуатации колонок

Балезино. Удмуртия. Суд на 45 суток приостановил работу «Балезинского водоканала» в части эксплуатации нескольких водоразборных колонок. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что, в ходе внеплановой выездной проверки Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртии отобрал пробы воды на ряде водоразборных колонок в Балезино, например, по улице Степная, чтобы проверить соответствие нормам СанПиНа. Лабораторные исследования показали, что состояние используемой воды не соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения.

«Балезинский водоканал» не принимал необходимые меры по обеспечению удовлетворительного качества воды и соблюдению санитарного законодательства. Допущены нарушения, создающие угрозу для здоровья местного населения.

Суд назначил административное наказание в виде приостановления эксплуатации четырех водоразборных колонок в Балезино.