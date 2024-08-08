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«Балезинский водоканал» временно ограничили в эксплуатации колонок

15:30, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Балезинский водоканал» временно ограничили в эксплуатации колонок
15:30, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
61
0
#Балезино\n#водоснабжение
Фото: ИА «Сусанин»
61
0

Качество местной воды не соответствовало нормам.

Балезино. Удмуртия. Суд на 45 суток приостановил работу «Балезинского водоканала» в части эксплуатации нескольких водоразборных колонок. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что, в ходе внеплановой выездной проверки Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртии отобрал пробы воды на ряде водоразборных колонок в Балезино, например, по улице Степная, чтобы проверить соответствие нормам СанПиНа. Лабораторные исследования показали, что состояние используемой воды не соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения.

«Балезинский водоканал» не принимал необходимые меры по обеспечению удовлетворительного качества воды и соблюдению санитарного законодательства. Допущены нарушения, создающие угрозу для здоровья местного населения.

Суд назначил административное наказание в виде приостановления эксплуатации четырех водоразборных колонок в Балезино.

15:30, 08 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
61
0
#Балезино\n#водоснабжение