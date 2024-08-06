В Октябрьском районе Ижевска ввели карантин по уссурийскому полиграфу

Ижевск. Удмуртия. На территории Октябрьского района в Ижевске ввели карантин по уссурийскому полиграфу. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Обследования показали, что в границах земель лесного фонда выявлены очаги распространения жука-короеда, в том числе на территории парка имени Кирова. Карантинную фитосанитарную зону установили на площади 1 061,08 гектара.

Введение карантина направлено на локализацию очагов распространения вредителя.

Напомним, ранее сообщалось о расчистке Тимирязевского леса в Ижевске от уссурийского полиграфа. Мы рассказывали, чем опасен жук-короед.