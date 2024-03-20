Около 250 заражённых деревьев вырубят в Тимирязевском лесу Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались работы по оздоровлению Тимирязевского леса. Как передаёт пресс-служба администрации города, здесь проведут расчистку территории от усыхающих деревьев, сухостоя, аварийных деревьев, поражённых опасным вредителем — уссурийским полиграфом.

Напомним, он повреждает пихту и, как правило, становится первичным вредителем, вызывая массовую гибель хвойных деревьев. Распространение карантинного вида уссурийского полиграфа на территории Удмуртии и Ижевска началось в 2021 году. Специалисты считают, что вредителя завезли из соседнего региона, и затем в республике начали появляться очаги заражения хвойного леса жуком-короедом.

Остановить распространение уссурийского полиграфа можно только одним способом — убрать погибшее дерево, выкорчевать пеньки, сжечь порубочные остатки, допускается использование пихтовой древесины в качестве дров в выделенной зоне заражения, вывозка в другие районы республики запрещена.

В Тимирязевском лесу, который расположен в 64 квартале Нагорного участка Ижевского лесничества и занимает площадь в 32 гектара, около 250 заражённых деревьев.

«Мероприятия по оздоровлению леса предполагают освобождение территории от заболевших деревьев, от сухостоя, который в ветреную погоду представляет серьёзную опасность для горожан. Все работы по ликвидации сухостойных деревьев будут проведены до начала пожароопасного периода, чтобы успеть сжечь заражённую древесину (порубочные остатки) прямо на месте, не вывозя за пределы леса и не распространяя заболевание на другие участки. Такие мероприятия планируется провести и в других кварталах городских лесов», — подчеркнул начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов.

На месте погибших насаждений планируется создание лесных культур, схема размещения и видовой состав в настоящее время определяется.