Мужчина и женщина погибли при пожаре в Сюмсинском районе

Сюмси. Удмуртия. Два человека лишились жизни из-за непотушенной сигареты в Сюмсинском районе. Трагедия произошла в одном из частных подворий в деревне Дмитрошур в ночь на понедельник, 29 июля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по УР.

Сообщение о возгорании поступило около 00:30. К прибытию спасательных подразделений пламя охватило практически все постройки домовладения. Огнем уничтожены жилой дом с пристроем, баня, дровяник, помещение для скота. Площадь пожара составила 127 квадратных метров. С пламенем боролись бойцы пожарно-спасательной части №39 и члены местной добровольной пожарной дружины.

К сожалению, при разборке сгоревших строений были обнаружены двое погибших – 44-летний мужчина и женщина, данные которой устанавливаются.

Предварительно причиной трагедии называется неосторожность при курении.

Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют гражданам установить в своих жилищах пожарные извещатели. Недорогое устройство реагирует на малейшее задымление и своим сигналом оповестит о беде вас и ваших соседей.