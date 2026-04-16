В Удмуртии разыскивают мужчину, который ушёл из «Приюта Человека» и не вернулся

16:40, 16 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Пугачево\n#поиск пропасших людей
Источник фото: администрация Малопургинского района
Постоялец с трудом передвигается, а на пальцах обеих рук отсутствуют первые фаланги.

Пугачёво. Удмуртия. Постояльца пансионата «Приют Человека», 65-летнего Станислава Торхова, разыскивают в Удмуртии. Об этом сообщает администрация Малопургинского района. 

Напомним, социальное учреждение «Приют Человека» находится в посёлке Пугачёво на улице Тимура Миниахметова, 5.  

Мужчина покинул пансионат 14 апреля и до сих пор не вернулся. Рост пропавшего около 175 сантиметров, волосы русые. Был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмно-синие штаны, тёмную бейсболку и чёрные резиновые сапоги. 

Особые приметы: на пальцах обеих рук отсутствуют первые фаланги, есть синие татуировки на пальцах. 

Мужчина злоупотребляет спиртным и ходит с заметным трудом, говорится в сообщении.

Всех, кто видел похожего человека или знает о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть отдела МВД России «Малопургинский» по телефонам: 8(3412) 419-889, 8(34138) 4-16-49, 8 960 050 82 15. 

