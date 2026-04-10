Малая Пурга. Удмуртия. С 13 апреля компания «Форпост Балтики Плюс» возобновит очистку от взрывоопасных предметов территории бывшего арсенала Минобороны России в Пугачёво. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

Работы будут проводиться каждый день с 9 до 17 часов на спецплощадке с соблюдением мер пожарной и технической безопасности. Разлет осколков за периметр территории исключен. При проведении работ возможны одиночные хлопки и незначительный дым.

Жителям напоминают, что проникновение на территорию бывшего арсенала смертельно опасно. При обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов категорически запрещается их трогать, перемещать или пытаться разбирать — это может привести к детонации.

Напомним, в 2021 году на территории арсенала в Пугачёво подорвались два человека, один из них погиб.

О любых подозрительных предметах или действиях посторонних необходимо сообщать в полицию по телефонам 02 (102) или 112, либо в Единую диспетчерскую службу района: 8 (34138) 4-22-15, 4-24-79, 8-952-402-32-40.