Ижевск. Удмуртия. Накануне по городским пабликам Ижевска разлетелась информация о том, что ГАИ смогут проверять водителей на алкоголь и наркотики по слюне. В МВД России разъяснили, как на самом деле будет проходить медосвидетельствование.

«Экспресс-тест займёт до 5 минут, проходить его можно прямо в машине, а вся процедура должна записываться на видео. Использовать такие проверки планируют только во время спецрейдов», — говорится в постах городских пабликов.

После проверки водителя, якобы, отправляют на полноценное медосвидетельствование, если результат положительный. От экспресс-теста можно отказаться. В таком случае проверка будет проходить как обычно без риска лишения прав.

Помощник МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк пояснила в Телеграм-канале, что такая процедура — лишь инициатива, которая является проектом, предложенным на общественном обсуждении.

Также она написала, что некоторые эксперты неверно истолковали инициативу: якобы, теперь и на алкоголь будут проверять слюной. Однако в полиции это опровергли.

«Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны», — отметила Ирина Волк.

То есть «дуть в трубочку» по-прежнему придётся. Алкотестеры никуда не денутся, и именно ими будут ловить любителей выпить за рулем. Новация касается только запрещенных веществ. Инспекторы будут применять приборы только с согласия водителя.

«Предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить свой путь, а сотрудникам полиции – оперативно выявлять тех, кто управляет транспортом в состоянии опьянения, в случаях неочевидности наличия у них характерных признаков», — пояснила Волк.

Она призвала представителей экспертного сообщества быть внимательнее при изучении информации, которая публикуется на официальных ресурсах, и воздержаться от некорректной интерпретации.