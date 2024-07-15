Жителя Удмуртии осудили за удар коленом в живот беременной женщине

Можга. Удмуртия. Можгинский суд осудил жителя Удмуртии за удар в живот беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

В октябре 2023 года в деревне Серп Алнашского района возник конфликт между 29-летним обвиняемым и его супругой. В ходе ссоры мужчина ударил находившуюся на 9-м месяце беременности потерпевшую коленом в живот. В результате у женщины произошел разрыв матки и гибель плода.

Суд отправил подсудимого в колонию общего режима на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.