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Жителя Удмуртии осудили за удар коленом в живот беременной женщине

09:40, 15 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Удмуртии осудили за удар коленом в живот беременной женщине
09:40, 15 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#смерть\n#беременность
Фото: unsplash.com (Anastasiia Chepinska)
130
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У неё произошел разрыв матки и гибель плода.

Можга. Удмуртия. Можгинский суд осудил жителя Удмуртии за удар в живот беременной женщины. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

В октябре 2023 года в деревне Серп Алнашского района возник конфликт между 29-летним обвиняемым и его супругой. В ходе ссоры мужчина ударил находившуюся на 9-м месяце беременности потерпевшую коленом в живот. В результате у женщины произошел разрыв матки и гибель плода.

Суд отправил подсудимого в колонию общего режима на 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

09:40, 15 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
130
0
#смерть\n#беременность