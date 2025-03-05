Её организовали для гастрономических объектов страны.
Ижевск. Удмуртия. Рестораторы Удмуртии могут принять участие в новой всероссийской ежегодной премии для гастрономических объектов страны — «Russian Hospitality Awards. Рестораны» (18+). Об этом сообщает Министерство по туризму республики.
В конкурсе могут принять участие объекты любого уровня: от кафе до ресторанов высокой кухни. Подать заявку можно будет в 18 номинациях. Конкурс состоит из трех этапов:
Первый этап.
С 1 по 14 июля 2025 года — подача заявок;
С 1 июля по 10 августа — получение рейтинга TrustYou, аудит.
Второй этап.
С 12 по 31 августа — подготовка презентаций;
С 1 сентября по 16 октября — оценивание презентаций жюри, аудит.
Третий этап.
С 17 октября 2025 года по 21 января 2026 года — посещение «тайными гостями», аудит;
23 января 2026 года — объявление финалистов.
Март 2026 года — церемония награждения победителей.
В качестве жюри выступают эксперты отрасли. Ознакомиться с требованиями и критериями, номинациями премии можно по ссылке.
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