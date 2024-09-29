В Ижевске чуть не сгорел ресторан «Кама»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске чуть не сгорел ресторан. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии, инцидент произошёл ранним утром 29 сентября в одном из ресторанов на улице Максима Горького — загорелось холодильное оборудование с уличной стороны здания.

В помещении находились два сотрудника, они вызвали пожарных и самостоятельно эвакуировались. Благодаря оперативным и грамотным действиям огнеборцев МЧС России удалось потушить возгорание на 13 квадратных метрах и минимизировать ущерб.

От огня пострадала внешняя часть отделки здания и кровли. Имущество внутри ресторана спасено. Всего к ликвидации возгорания от МЧС России привлекались 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в холодильном оборудовании.

В МЧС напомнили, что необходимо постоянно следить за состоянием проводки и электрооборудования, а при малейших повреждениях обращаться к квалифицированным специалистам для устранения неполадок.

Судя по фото с места происшествия, речь идёт о ресторане «Кама» на перекрёстке улиц Максима Горького и Советской.